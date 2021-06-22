Компания Peugeot представила новый универсал Peugeot 308 SW

Peugeot представила свой новый универсал Peugeot 308 SW, который получил две гибридные версии.

В продажу Peugeot 308 SW на европейском рынке поступит в следующем году, причем универсал будут выпускать во Франции на заводе компании в Мюлузе.



В основе Peugeot 308 SW лежит платформа EMP2, на которой также созданы Peugeot 308 и новая Opel Astra. Эта платформа позволяет создавать переднеприводные автомобили с классическими ДВС и гибридными силовыми установками.



Peugeot 308 SW в сравнении с предшественником стал больше, и теперь у него объём багажного отделения составляет 608 литров.

В салоне универсала будет устанавливаться 10-дюймовый экран мультимедийной системы, двухспицевое рулевое колесо, виртуальная панель приборов и электронный комплекс Drive Assist 2.0, но его предложат только в качестве опции.

Под капотом универсала будет стоять 1,2-литровый силовой агрегат мощностью 110 и 130 л.с. в зависимости от степени форсировки.

Также предложат гибридные 180 и 225-сильные гибридные силовые установки и 130-сильный полуторалитровый дизель. Цены и комплектации на Peugeot 308 SW автопроизводитель объявит ближе к старту продаж.