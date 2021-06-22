Презентация нового седана состоится уже скоро, а пока производитель анонсирует его дебют, публикуя тизерные изображения.

Компания Hyundai показала новый спортивный седан Elantra N 2022 года на новом тизере.

Модель называют спортивным автомобилем для повседневной эксплуатации. В нем, как известно, установят турбированный двигатель, мощность которого будет около 280 л.с.

В качестве трансмиссии предложат механику или роботизированную КП, а вот система привода будет только на переднюю ось.

Такая силовая установка предлагается в европейском i30 N. В отличие от обычного седана, в новой модификации будет спортивная внешность с развитым аэродинамическим обвесом, спойлером на крышке багажника, а также новым дизайном колесных дисков и красными тормозными суппортами с логотипом N.