В Audi рассказали о новом спортивном хэтчбеке и седане RS3

Новое поколение заряженного Audi RS3 получило двигатель мощностью 400 л.с. и систему для езды в контролируемом заносе.

Представительство Audi рассказало про новое поколение RS3. Также были опубликованы видео и фото нового поколения семейства.

Полностью внешность хетбека и седана пока не раскрыта, а в ролике и на фотографиях автомобили покрыты защитной пленкой.

На прототипы Audi RS3 нанесли надпись «1-2-4-5-3», которая указывает порядок зажигания свечи в цилиндрах 2,5-литровго ДВС мощностью 400 л.с.

В паре с силовым агрегатом будет работать семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Привод у Audi RS3 будет исключительно полный.

По заявлению представительства компании, RS3 от 0 до 100 км/ч сможет разогнаться за 3,8 сек, а это на 0,3 сек быстрее, чем у предыдущего поколения «заряженных» моделей. Максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 290 км/ч.

Особенностью Audi RS3 станет система RS Torque Splitter, которая будет отвечать за распределение крутящего момента во время контролируемого заноса.

В будущей новинке отказались от привычного дифференциала, который заменили многодисковыми муфтами по одной на каждой оси, причем они получили отдельные управляющие модули.

