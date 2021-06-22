Выбор и покупка автомобиля

Приобретение авто – весьма ответственное дело, а потому выбор может занять немало времени. Всего один неучтенный критерий способен причинить покупателю немало неудобств.

Главные принципы выбора авто

Поиск машины под свои нужды – непростая задача, в особенности если она решается впервые. Чтобы купить авто в Саратове с пробегом в соответствии со своими потребностями, надо ответить на несколько вопросов, в том числе:

С какой целью покупается автомобиль? Одним он нужен для каждодневных поездок между домом, магазинами и работой. Другим – для дальних путешествий. Третьим – для поездок на дачу или загородных прогулок.

Какая сумма может быть потрачена на автомобиль? У каждого покупателя имеются бюджетные рамки, за которые выйти не удастся. Это накладывает значительные ограничения на круг поиска.

Какой тип кузова необходим? Одним покупателя подойдет седан, другим – хэтчбек, третьим – универсал, четвертым – кроссовер. Необходимо найти компромиссное решение между внешней привлекательностью и функциональностью.

Какова необходимая вместимость? Чем больше пассажиров собирается регулярно перевозить в автомобиле водитель, тем более просторным должен быть салон.

Основные параметры, по которым следует выбирать авто

Число факторов и требований, от выполнения которых зависит выбор автомобиля, очень велико. Если принимать во внимание только главные среди них, то нужно руководствоваться следующими критериями:

Производитель. Для одних важен имидж, другие предпочитают определенную марку, третьи исходят из стоимости машины. Главное, о чем надо помнить, – что любому автомобилю понадобится обслуживание в специализированном сервисном центре, а потому он должен находиться поблизости от места проживания автовладельца.

Объем мотора. Динамика разгона, размер транспортного налога, расход горючего полностью зависят от этой характеристики.

Тип привода. Свои достоинства и недостатки есть и у переднего, и у заднего, и у полного привода. Надо определиться с тем, какой из этих вариантов будет самым удобным.

Коробка переключения передач. Поклонники есть как у «механики», так и у «автомата». Первый вариант поможет экономить горючее и лучше контролировать автомашину при долгих поездках по загородным трассам, второй удобнее при постоянном стоянии в городских пробках.

После подбора нескольких подходящих вариантов автомобиля желательно отыскать в интернете подробную информацию о них и внимательно ее изучить. Это поможет выяснить наличие «подводных камней», что повлияет на окончательное решение. Кроме того, перед покупкой машины обязательно надо совершить на ней пробную поездку.