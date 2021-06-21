Toyota Supra Пола Уокера из «Форсажа» продан на аукционе за 40 млн рублей

На торгах спорткар был продан за внушительную сумму, причем покупатель получил не только всю документацию к автомобилю, но также сертификат подлинности.

Toyota Supra, которая участвовала в первой части «Форсажа», была продана на аукционе торговым домом Barrett-Jackson.

Данный экземпляр был подготовлен к первой части франшизы, а после его модернизировали ко второму фильму и после его выхода в прокат автомобиль вернули в прежнее состояние.

На торгах за Supra 1994 года было получено 550 тыс. долларов. Под капотом автомобиля установлен 3,0-литровый турбомотор, но его мощность не раскрывается.