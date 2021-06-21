Бренд Geely представил в Китае новый кроссовер Lynk&Co 09 на базе Volvo

Китайский автомобильный концерн Geely представил под брендом Lynk & Co новый большой кроссовер.

Новинка получила длину более 5 метров и платформу от компании Volvo. Напомним, шведский автопроизводитель входит в состав концерна Geely.



Длина кроссовера Lynk & Co 09 составляет 5,05 метра, и это самый большой автомобиль бренда Lynk & Co. Под его капотом будет устанавливаться двухлитровый турбомотор мощностью 252 л.с. и 48-вольтовый стартер-генератор. Трансмиссия доступна только 9-ступенчатая с системой полного привода.



В дальнейшем компания обещает выпустить версию кроссовера с гибридной сусловой установкой. Под ее капотом будет турбированный ДВС, а на задней оси электрический двигатель.

Будет еще выпускаться 431-сильная гибридная версия с возможностью зарядки тяговой батареи от бытовой розетки.



В салоне Lynk & Co 09 установили семь дисплеев, виртуальную панель приборов и проекционный дисплей.

Новинка еще получила передние кресла с подогревом и вентиляцией, акустическую систему Bose с 14 динамиками, систему распознавания дорожных знаков и функцию удержания автомобиля в полосе движения.

Lynk & Co 09 на китайском рынке можно будет купить до конца 2021 года, цены на модель объявят ближе к старту продаж.