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Компания Hyundai вывела на тестовые испытания обновленный кроссовер Palisade

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Прототип кроссовера вывели на дорожные тесты в плотной камуфляжной защите.
Hyundai приступила к тестированию рестайлинговой версии флагманского внедорожника Palisade. Его  заметили на тестах в темной плотной ткани, которая не дает возможности увидеть новые изменения автомобиля.

Как пишет издание TheKoreanCarBlog, внедорожник Palisade поступит в продажу в следующем году, в нем будет измена моторная гамма, но только на некоторых рынках, и появится большой вертикальный дисплей мультимедийной системы.

Напомним, Palisade в РФ предлагается с прошлого года. Он доступен с 200-литровым дизелем и 249-сильным бензиновым мотором. Стоимость Palisade в России составляет от 3 549 000 до 4 179 000 руб.

hyundai Hyundai Palisade
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