Новый кроссовер Geely Atlas Pro выйдет на рынок РФ в двух комплектациях

Китайская компания Geely сообщила об оснащении автомобиля Geely Atlas Pro, а также анонсировала открытие заказов на него в конце месяца.

Как сообщили в компании, новый кроссовер Geely Atlas Pro выйдет в России в двух комплектациях, стоимость которого будет объявлена позднее.

Также уже известно, что «живые» продажи новинки стартуют в августе. Итак, Geely Atlas Pro выйдет в продажу в комплектациях Flagship и Flagship+, причем отличаются они только наличием люка с электроприводом и панорамной крыши.

В списке оснащенности кроссовера будет полностью светодиодная оптика, колесные диски на 18 дюймов, автоматическая система управления дальним светом, электропривод багажника, фоновая подсветка салона с 42 цветами, а также датчик дождя.

В салоне стоит отметить наличие 7-дюймовыой панели приборов, 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы и шесть подушек безопасности.

Еще в кроссовере предложат ряд современных систем безопасности и помощи водителю, а еще в Atlas Pro заявлены передние и задние датчики парковки, интеллектуальный круиз-контроль с ограничителем скорости, двухзонный климат-контроль и аудиосистема с восемью динамиками.

Что касается силовой установки, то Atlas Pro является гибридом, у котором есть бензиновый турбодвигатель мощностью 177 л.с., работающий с 48-вольтовой системой. В качестве трансмиссии будет только 7-скоростная роботизированная КП, работающая с полноприводной системой.