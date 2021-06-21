Toyota опубликовала тизер пикапа Tundra следующего поколения

Ранее в Сети были опубликованы шпионские фото пикапа, сделанные с закрытой презентации модели дилерам компании. Тогда на снимках был показан пикап в версии TRD Pro.

Японская компания решила не комментировать слив, а опубликовала тизер Toyota Tundra в стандартной версии. На тизере можно полностью увидеть автомобиль, за исключением кормы.

Известно, что в будущем будет опубликовано еще пять тизеров нового поколения Tundra. Полноценная презентация грузовика состоится летом, а в продажу он поступит до конца текущего года.

Стоит отметить, что текущая генерация Tundra была выпущена 15 лет назад. Будущая новинка будет комплектоваться V-образным шестицилиндровым мотором объёмом 3,5-литра.