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Почти все автомобили Lexus подорожали в России

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Автомобили премиальной марки прибавили в цене 0,2-2,4%, тогда как денежном выражении показатель составил 4-152 тыс. рублей.

Новые прайсы получили 14 моделей из официально представленных в России.

Прежние ценники сохранили лишь седаны LC и LS, а также кроссовер UX 250h. Меньше всех подорожал кроссовер UX200, который базовой комплектации стал дороже на 4 тыс. рублей.

LX570 в исполнении Luxury 21+ обойдется на 16 тыс. рублей дороже, тогда как другие версии модели стали дороже на 152 тыс. рублей.

В пределах 100 тыс. рублей зафиксирован рост цен на ES200 и ES250, RX300 и RX350, а ES350, GX460, LX450d, RX350L и RX450h теперь обойдутся на 100-145 тыс. рублей дороже.

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