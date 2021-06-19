Кроссовер новой генерации еще не поступил в продажу на российском рынке, но уже стало известно, что этим летом он отправится на экспортные рынки.

Презентация автомобиля состоялась несколько дней назад и об этом более подробно портал «ТвоёАвто» уже сообщал.

Теперь стало известно, что новую Hyundai Creta отправят на экспорт летом 2021 года, причем приоритетными рынками являются Казахстан и Беларусь, и другие страны СНГ.

Отметим, что серийная сборка кроссовера будет организована на предприятии в Санкт-Петербурге уже в следующем месяце.