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Новую Hyundai Creta отправят на экспорт летом 2021 года

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Кроссовер новой генерации еще не поступил в продажу на российском рынке, но уже стало известно, что этим летом он отправится на экспортные рынки.

Презентация автомобиля состоялась несколько дней назад и об этом более подробно портал «ТвоёАвто» уже сообщал.

Теперь стало известно, что новую Hyundai Creta отправят на экспорт летом 2021 года, причем приоритетными рынками являются Казахстан и Беларусь, и другие страны СНГ.

Отметим, что серийная сборка кроссовера будет организована на предприятии в Санкт-Петербурге уже в следующем месяце.

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