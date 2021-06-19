Honda в августе прекратит производство автомобилей модели Clarity

Зарубежные автомобильные издания сообщили о намерении компании Honda отказаться от выпуска модели Clarity.

В линейке этой модели ранее был представлен не только водородный вариант, но и гибрид и электрокар.

Запуск последнего был отменен еще в прошлом году, а теперь стало известно, что автопроизводитель отказывается от водородной и гибридной версии.

Производство автомобилей будет прекращено в конце лета по причине низкого спроса на водородные машины.

Что касается подключаемого гибрида, то от него отказались из-за реализации новой стратегии бренда, где предусмотрен выпуск только электрокаров.