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Honda в августе прекратит производство автомобилей модели Clarity

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Зарубежные автомобильные издания сообщили о намерении компании Honda отказаться от выпуска модели Clarity.

В линейке этой модели ранее был представлен не только водородный вариант, но и гибрид и электрокар.

Запуск последнего был отменен еще в прошлом году, а теперь стало известно, что автопроизводитель отказывается от водородной и гибридной версии.

Производство автомобилей будет прекращено в конце лета по причине низкого спроса на водородные машины.

Что касается подключаемого гибрида, то от него отказались из-за реализации новой стратегии бренда, где предусмотрен выпуск только электрокаров.

Гибридная и электрическая версии Honda Clarity дебютировали в Нью-Йорке

honda Honda Clarity
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