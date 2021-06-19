Названы автомобили в РФ, которые чаще других нуждаются в замене комплектующих

В России рассказали об автомобилях, которые чаще всего ломаются и требуют замены комплектующих.

Об этом сообщил портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на исследование AliExpress. Как оказалось, чаще всего ремонтировать приходится отечественные Лады, ведь именно запчасти для них больше всего заказывают на торговой площадке.

Среди моделей в рейтинге оказались Ford Focus, Volkswagen Polo, LADA Vesta и Kia Rio, но стоит отметить, что это и одни из наиболее популярных машин в стране.

Среди комплектующих чаще всего заказывают сигналы поворота, противотуманки и лампы головного света, а на втором месте оказались ручки переключателя обогрева для Ford Focus.

На третьем месте оказались амортизаторы для Volkswagen Polo, LADA Vesta и Priora, а также Kia Rio. Для кроссовера Hyundai ix25 автомобилисты часто заказывают руль, а для на LADA Priora, Niva и Granta зеркала заднего вида.

Еще в исследовании отметили, что на российском рынке наблюдается заметный рост продаж автомобильных аксессуаров, среди которых наиболее востребованными являются компрессоры, домкраты и сканеры для диагностики.