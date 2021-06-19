Названы самые аварийные автомагистрали в Москве за 5 месяцев 2021 года

ГИБДД опубликовало статистику по аварийности на крупных магистралях Москвы.

Так стали известны самые аварийные автомагистрали в Москве за 5 месяцев 2021 года. Возглавляет рейтинг Московская кольцевая автодорога, где в указанный период погибли 20 человек.

В процентном выражении показатель погибших из общего числа ДТП составил 39%, а раненых – 13%.

На втором месте оказались Кутузовский проспект и Варшавское шоссе, где с начала года по май было зафиксировано четыре погибших в ДТП.

В тройке лидеров расположилось Ленинградское шоссе – 3 погибших. Как рассказали в ГИБДД, чаще всего причиной ДТП становится несоответствие скорости конкретным условиям движения, неправильный выбор дистанции, выезд на «встречку», переход дороги вне зоны видимости пешеходного перехода и другое.