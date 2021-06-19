Недавно депутат Родион Букачаков («Единая Россия») отправил в Госдуму проект закона, в котором предлагал новый штраф.

В частности, Букачаков предложил штрафовать водителей, превысивших скорость на 10-20 км/ч а черте города.

Сумма за такое нарушение могла бы составить 500 рублей.

Проект был направлен Госдумы Вячеславу Володину, который раскритиковал инициативу, отметив, что проект недоработан и имеет риски увеличения уровня коррупции.

То есть законопроект о штрафе за превышение скорости на 10-20 км/ч отозвали из Госдумы, пишет газета «Коммерсантъ».

Напомним, что штрафы за превышение скорости на 10 км/ч не применяют с 2013 года, а действующим нарушением является превышение скорости более чем на 20 км/ч.