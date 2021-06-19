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KIA представила обновленный внедорожник KIA Telluride 2021

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Компания KIA провела презентацию обновленного варианта внедорожника, который получил некоторые изменения во внешности, а также расширенный список оборудования.

Во внедорожнике в отличие от предшественника появился новый логотип марки, а также измененный дизайн решетки радиатора. На этом изменения закончились, а вот в списке оборудования модели теперь есть мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, автоматический климат-контроль, а также помощник при движении по шоссе.

KIA представила обновленный внедорожник KIA Telluride 2021

Еще в автомобиле предложат систему Smart Cruise Control-Curve, позволяющую автоматически притормаживать перед поворотом на основании данные навигационной системы.

В моторной гамме изменений не произошло, и внедорожник Kia Telluride все также предложат с 3,8-литровым 295-сильным агрегатом, пару которому составляет 8-скоростной автомат и полноприводная система.

Стоимость обновленной модели стартует от 32 790 долларов или около 2,4 млн рублей.

KIA представила обновленный внедорожник KIA Telluride 2021

kia Kia Telluride
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