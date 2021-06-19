Каждый пятый автомобилист в России задумывался о покупке электрокара

В России провели интересное исследование, которое показало, что немало водителей в России рассматривали возможность приобрести электрокар.

В частности, покупку электромобиля рассматривал каждый пятый автомобилист в России, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Участниками опроса стали 1 600 человек из разных российских регионов. Многие рассматривали возможность купить автомобиль с электрической установкой, так как они привели их внешним видом, экологичностью и топливной экономией.

Также выяснилось, что потенциальных покупателей среди мужчин оказалось больше, а также покупку электрокара чаще рассматривали респонденты с зарплатой более 20 тыс. рублей в месяц возрасте от 25 до 34 лет.