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Каждый пятый автомобилист в России задумывался о покупке электрокара

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В России провели интересное исследование, которое показало, что немало водителей в России рассматривали возможность приобрести электрокар.

В частности, покупку электромобиля рассматривал каждый пятый автомобилист в России, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Участниками опроса стали 1 600 человек из разных российских регионов. Многие рассматривали возможность купить автомобиль с электрической установкой, так как они привели их внешним видом, экологичностью и топливной экономией.

Также выяснилось, что потенциальных покупателей среди мужчин оказалось больше, а также покупку электрокара чаще рассматривали респонденты с зарплатой более 20 тыс. рублей в месяц возрасте от 25 до 34 лет.

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