Кто покупает Гелендваген?

На дорогах мира передвигаются машины дорогие и эконом-класса, большие и маленькие, хорошие и не очень. Но Гелендваген – это не просто транспортное средство. Mercedes-Benz G-Class – это прежде всего стиль, особый стиль. Эту машину не спутать ни с чем.
На таких машинах ездят политики и бизнесмены, звезды шоу-бизнеса, крутые полицейские и не менее крутые «бандиты». Главный герой криминального сериала «Невский», сотрудник полиции, ездил на работу именно на «Гелике». Как, впрочем, и его друг детства «по ту строну баррикад» борьбы с криминалом.
И конечно, такую дорогую машину может себе позволить только весьма успешный и состоятельный человек. Так что Гелендваген мгновенно становится атрибутом финансового успеха и эффективности в делах.
В последние годы все большей популярностью пользуется каршеринг. Даже олигархи начали утверждать, что покупать автомобиль и оплачивать всю стоимость его эксплуатации вовсе не выгодно. Предпочтительнее аренда Гелендвагена в Москве на ограниченный период. Поездка загород. Деловые встречи. Времяпрепровождение в компании таких же брутальных парней, как ты.
Национальные особенности российского пользователя Gelandewagen
Статистика владельцев Mercedes-Benz G-Class вполне говорящая. Кто бы сомневался, что подавляющее большинство сидящих за рулем этого брутального внедорожника, разработанного на платформе военного джипа – мужчины в полном расцвете сил.
- 72% мужчин и 22% женщин.
- Возраст от 25 до 35 лет – 40%.
- От 35 до 45 лет – 34%.
- Московией в списке более 40%, культурная столица отстает весьма значительно, в Петербурге всего 4%.
Более 70% владельцев Гелендваген успешные, обеспеченные люди с доходом значительно выше среднего. Очень богатых людей за рулем таких машин – более 8%. Однако, несмотря на высокую стоимость, среди владельцев Gelandewagen есть и люди с доходами ниже среднего.
Плюсы и минусы
Поскольку оригинально Mercedes-Benz G-Class создавался для пресеченной местности, на скоростной трассе и в условиях транспортных пробок в мегаполисе передвигаться на такой машине не особенно удобно.
Высокая посадка ограничивает комфорт для прекрасных дам. Стоимость обслуживания в среднем выше, чем других автомобилей. Сравнительно большая масса удлиняет тормозной путь, так что к управлению «Геликом» еще требуется привыкать.
И все же неповторимый брутальный стиль перевешивает все недостатки. И уж во всяком случае, никто из участников дорожного движения не осмелится шутить с истинным King of the Road на сверкающем черном Гелендвагене.