Кто покупает Гелендваген?

На дорогах мира передвигаются машины дорогие и эконом-класса, большие и маленькие, хорошие и не очень. Но Гелендваген – это не просто транспортное средство. Mercedes-Benz G-Class – это прежде всего стиль, особый стиль. Эту машину не спутать ни с чем.

На таких машинах ездят политики и бизнесмены, звезды шоу-бизнеса, крутые полицейские и не менее крутые «бандиты». Главный герой криминального сериала «Невский», сотрудник полиции, ездил на работу именно на «Гелике». Как, впрочем, и его друг детства «по ту строну баррикад» борьбы с криминалом.

И конечно, такую дорогую машину может себе позволить только весьма успешный и состоятельный человек. Так что Гелендваген мгновенно становится атрибутом финансового успеха и эффективности в делах.

В последние годы все большей популярностью пользуется каршеринг. Даже олигархи начали утверждать, что покупать автомобиль и оплачивать всю стоимость его эксплуатации вовсе не выгодно. Предпочтительнее аренда Гелендвагена в Москве на ограниченный период. Поездка загород. Деловые встречи. Времяпрепровождение в компании таких же брутальных парней, как ты.

Национальные особенности российского пользователя Gelandewagen

Статистика владельцев Mercedes-Benz G-Class вполне говорящая. Кто бы сомневался, что подавляющее большинство сидящих за рулем этого брутального внедорожника, разработанного на платформе военного джипа – мужчины в полном расцвете сил.

72% мужчин и 22% женщин.

Возраст от 25 до 35 лет – 40%.

От 35 до 45 лет – 34%.

Московией в списке более 40%, культурная столица отстает весьма значительно, в Петербурге всего 4%.

Более 70% владельцев Гелендваген успешные, обеспеченные люди с доходом значительно выше среднего. Очень богатых людей за рулем таких машин – более 8%. Однако, несмотря на высокую стоимость, среди владельцев Gelandewagen есть и люди с доходами ниже среднего.

Плюсы и минусы

Поскольку оригинально Mercedes-Benz G-Class создавался для пресеченной местности, на скоростной трассе и в условиях транспортных пробок в мегаполисе передвигаться на такой машине не особенно удобно.

Высокая посадка ограничивает комфорт для прекрасных дам. Стоимость обслуживания в среднем выше, чем других автомобилей. Сравнительно большая масса удлиняет тормозной путь, так что к управлению «Геликом» еще требуется привыкать.

И все же неповторимый брутальный стиль перевешивает все недостатки. И уж во всяком случае, никто из участников дорожного движения не осмелится шутить с истинным King of the Road на сверкающем черном Гелендвагене.