Особенности вождения на автомобиле в лесу и на проселочной дороге

Лето — пора шашлыков, пикников, рыбалки и прочих выездов на природу. И нередко даже начинающие водители оказываются в непривычных условиях. Чтобы добраться до места, приходится ездить по лесным дорогам. На лесной дороге нет пробок, но застрять посреди природы с грузом и пассажирами в авто вполне возможно — особенно после дождя.
Особенности лесных дорог
«Трассы» в лесу серьезно отличаются от «цивилизованных». Они:
- отличаются малой шириной;
- могут на всем протяжении быть извилистыми;
- часто имеют плохую обзорность;
- могут иметь колею — и из нее бывает сложно выехать.
Рекомендации по вождению в лесу
Как правильно передвигаться по лесной дороге? Запомните эти советы:
- Двигайтесь со скоростью, позволяющей среагировать на внезапное появление препятствия (в том числе дикого животного). Оно может возникнуть за любым поворотом.
- Если после дождя залило колею или попадаются огромные лужи, потребуется устилать их дно подручными материалами — засыпать щебнем, набросать веток, это повысит сцепление колес.
- На глинистых участках передвигайтесь по следу старой колеи.
- Особо сложные участки лесной дороги, где глубокая грязь, преодолевайте с разгона, используя промежуточные передачи с высокими оборотами коленвала.
- Осторожнее с особенно крупными лужами. Лучше предварительно проверить глубину и безопасность лужи. Если необходимо улучшить проходимость на трудных отрезках лесных дорог, любой автоинструктор в Минске посоветует включить все ведущие мосты (если у вас полноприводный автомобиль).
- Передвигаясь по гати (дороге, проложенной по болоту или затопленному участку леса) необходимы предельная внимательность и осторожность: такие дороги со временем расшатываются.
- На колейных дорогах следите, чтобы не пробить колеса: валяться там может что угодно, включая штыри и гвозди.
- Лесные мосты проезжайте максимально плавно, не торопясь, избегая резкого торможения и не переключая передачи.
- Препятствия на дороге объезжайте, предварительно позаботившись о расчистке места объезда, чтобы не повредить авто.
- Крупные корневища деревьев переезжайте на пониженной передаче. На повышенной есть опасность повредить рессоры или амортизаторы.
В лесу нужно передвигаться с осторожностью даже по траве: лучше заранее убедитесь, что она не скрывает никаких препятствий.
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