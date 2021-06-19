Особенности вождения на автомобиле в лесу и на проселочной дороге

Лето — пора шашлыков, пикников, рыбалки и прочих выездов на природу. И нередко даже начинающие водители оказываются в непривычных условиях. Чтобы добраться до места, приходится ездить по лесным дорогам. На лесной дороге нет пробок, но застрять посреди природы с грузом и пассажирами в авто вполне возможно — особенно после дождя.

Особенности лесных дорог

«Трассы» в лесу серьезно отличаются от «цивилизованных». Они:

отличаются малой шириной; могут на всем протяжении быть извилистыми; часто имеют плохую обзорность; могут иметь колею — и из нее бывает сложно выехать.

Как правильно передвигаться по лесной дороге? Запомните эти советы:

Двигайтесь со скоростью, позволяющей среагировать на внезапное появление препятствия (в том числе дикого животного). Оно может возникнуть за любым поворотом. Если после дождя залило колею или попадаются огромные лужи, потребуется устилать их дно подручными материалами — засыпать щебнем, набросать веток, это повысит сцепление колес. На глинистых участках передвигайтесь по следу старой колеи. Особо сложные участки лесной дороги, где глубокая грязь, преодолевайте с разгона, используя промежуточные передачи с высокими оборотами коленвала. Осторожнее с особенно крупными лужами. Лучше предварительно проверить глубину и безопасность лужи. Если необходимо улучшить проходимость на трудных отрезках лесных дорог, любой автоинструктор в Минске посоветует включить все ведущие мосты (если у вас полноприводный автомобиль). Передвигаясь по гати (дороге, проложенной по болоту или затопленному участку леса) необходимы предельная внимательность и осторожность: такие дороги со временем расшатываются. На колейных дорогах следите, чтобы не пробить колеса: валяться там может что угодно, включая штыри и гвозди. Лесные мосты проезжайте максимально плавно, не торопясь, избегая резкого торможения и не переключая передачи. Препятствия на дороге объезжайте, предварительно позаботившись о расчистке места объезда, чтобы не повредить авто. Крупные корневища деревьев переезжайте на пониженной передаче. На повышенной есть опасность повредить рессоры или амортизаторы.

В лесу нужно передвигаться с осторожностью даже по траве: лучше заранее убедитесь, что она не скрывает никаких препятствий.

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