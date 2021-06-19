Особенности перевозки злаковых зерновозами

Развитие сельского хозяйства – одно из приоритетных направлений политики правительства РФ, обеспечивающих стабильный экономический рост в стране. Принятые ограничения по импорту отдельных товарных категорий дают еще больший толчок к отечественному производству. По этой причине в видимой перспективе спрос на транспортировку злаковых станет только расти. И также не потеряет актуальности импортирование зерновых культур из тех стран, с которыми имеются такие договоренности.

Виды зерновозов

Погрузка и транспортирование урожая – важные и неизменно актуальные моменты для фермера. Несмотря на то, что постоянно на слуху новости о преференциях и поддержке сельского хозяйства, в реальности существует немало сложностей. Фермерство, как и логистика, еще находятся на недостаточном уровне развития при том, что обеспечение людей продовольствием напрямую зависит от грамотного подхода к доставке зерновых.

Транспортирование злаковых культур – процесс сложный, требующий знаний и финансовых вложений. Сегодня далеко не каждое фермерское хозяйство имеет в собственности специальную технику и вынуждено обращаться к услугам компаний, специализирующихся на аренде разных видов зерновозов.

Самосвальные полуприцепы зерновозы отличает довольно большая грузоподъемность – порядка 30 тонн. Они позволят сэкономить бюджет и сокращают сроки разгрузки, поскольку не требуют привлечения рабочих рук.

Бортовые зерновозы, кузов которых открыт, имеют грузоподъемность до 20 тонн. Используются чаще всего. Их недостаток в том, что самостоятельно разгружаться не могут.

Зерновозы – автопоезда в отличие от бортовых имеют два кузова. Перевозить на них можно более 30 тонн.

В зерновозах-цистернах грузы перевозить безопаснее всего – обеспечивается надежная защита от негативного влияния каких-либо внешних воздействий.

Как перевозятся культуры зерновых?

Транспортирование злаков имеет ряд особенностей, которые обязательно учитываются. Прежде всего, перевозимая культура должна соответствовать принятым стандартам качества, иначе его коммерческая доставка запрещена. Его не везут с нивы непосредственно на завод, а свозят для хранения в приспособленные под это пункты перевалки, ведь даже самые мощные предприятия не готовы к приемке всего колоссального объема собранного урожая. Продукт не относится к категории скоропортящихся и может долго находиться в специализированных хранилищах.

Для беспрепятственной транспортировки зерна необходимо обзавестись документами. Это два сертификата, один из которых санитарный, а второй – качества. Получить их можно после прохождения специальной экспертизы.

Комбайнирование подразумевает загрузку зерна прямо в процессе уборки с комбайна в автомашины с высокими бортами, обеспечивающими более надежную защиту груза. Для этого лучше всего подходят самосвалы, которые разгружаются сбоку. Это самый эффективный и используемый повсеместно способ загрузки и доставки зерновых. Комбайнирование может быть раздельным и прямым. Прямое используют при равномерном созревании колоса. Зерно везут на перевалочный пункт, где подвергают сортировке и сушке. Если колос вызрел неравномерно, то чтобы не было больших потерь выбирают раздельный вариант, предусматривающий уборку по этапам.

Правила перевозки зерна

Бизнес по транспортировке зерновых выгоден и позволяет быстро выйти в плюс. Об этом свидетельствуют дорогостоящие автопарки с современной спецтехникой, находящиеся в собственности перевозчиков. Количество этих компаний неуклонно растет и понятно, что затраты на приобретение и содержание зерновозов с лихвой окупаются. К основным правилам перевозки относятся следующие:

Использование тары или доставка без нее. При влажности злаковых выше 15% перевозка в таре запрещается. Зерновые, пораженные вредителем, к перевозке не допускают. Транспортировка влажного зерна всегда под запретом. На упаковке должна быть нанесена маркировка. Перед погрузкой проверяется целостность тары. Заполняется графа товарной накладной – вес. Сухие мешки приемлемой плотности – тара первого выбора для злаковых. Необходимость дегазации зерна. Зерновозы укрываются сверху тентами.

Все это нужно учитывать при транспортировке зерновых, чтобы не делать ошибок и доставлять урожай на перевалочные базы с минимальными потерями.