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Дилеры АвтоВАЗа проверят 32 тысячи проданных Lada Largus и Lada XRay

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В автомобилях, как выяснил портал «Лада.Онлайн», планируется провести диагностику, и при необходимости замену блока управления системы подушек безопасности.

По информации журналистов, которые ссылаются на данные дилеров, АвтоВАЗ поручил своим дилерам провести сервисную кампанию, в рамках которой будет проведена проверка блока управления системы подушек безопасности.

Дилеров компания обязала провести проверку бесплатно при первом обращении владельцев машин Lada Largus и Lada XRay, например, при прохождении ТО.

Сообщается, что проблема может быть в 32 тыс. автомобилях указанных моделей, отгруженных в период с 19 октября 2020 года по 8 июня 2021 года.

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