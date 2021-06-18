В модельном ряду немейской марки через несколько лет не будет автомобилей с традиционными ДВС.

Ужесточяющиеся экологические нормы приводят к тому, что автопроизводители вынуждены устанавливать в машины гибридные установки, или переводить их на электротягу.

О намерении электрифицировать модельный ряд заявили уже многие компании, в их числе и Audi. Как стало известно зарубежным журналистам, компания Audi прекратит выпуск новых автомобилей с ДВС уже в 2026 году.

Вместо таких моделей будут создавать только гибриды или электрокары.

Как ранее заявляли в компании, они уже прекратили разработку новых дизельных и бензиновых моторов, при этом усовершенствование уже существующих ДВС не прекращается.