Автомобильные компании продолжают корректировать стоимость своих автомобилей, причем в большинстве случаев цены повышаются, но есть бренды, которые наоборот снизили цены отдельных моделей или их комплектаций.

В первой половине июня 21 марка поменяла цены на автомобили в России, в числе которых KIA и Renault. У первой большинство моделей стали дороже на 0,5 – 3,9%, а у второй на 0,8 – 2,0% подорожал весь модельный ряд.

Если говорить о популярных марках, то в период с 1 по 15 июня ценники в большую сторону переписали также Toyota (7 из 11 моделей стали дороже 1,0 – 3,3%), Volkswagen ( 3 авто — 1,8 – 9,3%), а также стали дороже все внедорожники от УАЗа, четыре модели Chevrolet (на 0,8 – 5,7%) и два автомобиля Suzuki (на 0,5 – 1,9%).

Китайские бренды не остались в стороне и также повысили стоимость своих машин. В числе таких компаний оказалась Chery, Haval, Geely, FAW, Great Wall.

Премиальные машины марок Cadillac (1,9 – 3,9%), Mercedes-Benz ( 1,9 – 8,5%) и Lexus (0,2 – 2,4%) тоже стали дороже, а вот Volkswagen переписала ценники на 5 моделей, среди которых некоторые подешевели до 6,9%.

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