Спутниковая противоугонная система Пандора

По криминальной статистке угоны автомобилей входят в список наиболее часто совершаемых преступлений. Неожиданно лишиться личного или служебного автомобиля – это не только потеря денег, истраченных на покупку транспортного средства, но и серьезное ограничение в мобильности.

Спутниковая система Пандора – инновационное комплексное решение, гарантирующее практически полную безопасность транспортного средства. Доказательством надежности системы служит факт, что страховые агентства предоставляют скидку до 80% по риску угона, если на машине установлена данная система безопасности.

Пандора – не только сигнализация

Помимо собственно задач безопасности, включая своевременное уведомление владельца, полиции и службы безопасности сервиса, в пакет услуг входит и ряд дополнительных полезных опций.

Блокировка двигателя в удаленном режиме.

Гарантированное обнаружение похищенной машины в закрытых гаражах, на подземных стоянках и в «отстойниках».

Комплексная помощь владельцу автомобиля по всем вопросам эксплуатации и ремонта, эвакуации, поддержка в случае ДТП.

Сервисные центры и технические пункты компании Пандора расположены во всех крупных городах РФ, что дает возможность автомобилистам нашей страны получить услуги надежной защиты транспортного средства независимо от места жительства и передвижений по регионам.

Преимущества спутниковой противоугонной системы

Получив скидку от страховой компании, автовладелец может компенсировать практически всю стоимость защитной системы и дополнительных сервисов. В дороге всякое может случиться, а пакет услуг системы включается в том чисел бесплатный ремонт колес, помощь в запуске двигателя, обеспечение топливом.

А в случае, если изощренные злоумышленники каким-то чудом все-таки сумеют угнать автомобиль так, что транспортное средство не могут найти правоохранительные органы – компании вернет клиенту полную стоимость охранной системы.

Стоимость оплаты тарифа по SIM-карте уже включена в абонентскую плату сервиса. Система оснащена защитой от блокировки доступа к сети. Автовладелец может задать периоды времени в течение суток, когда двигатель невозможно будет запустить.

Система автоматического обнаружения дорожно-транспортных происшествий обеспечивает автомобилисту гарантированную срочную помощь при любых форс-мажорах на дорогах. Эвакуация поврежденной машины с места происшествия на СТО, вызов такси для водителя и пассажиров, поддержка в отношениях с правоохранительными органами.

Автовладельцу выгоднее заранее обеспечить безопасность и защиту, нежели решать множественные проблемы в случае угона или ДТП.