Как понять, что ваш вариатор сломался?

При выборе КПП большинство автовладельцев отдают предпочтение стандартной автоматике. Тем не менее, многие транспортные средства оснащаются вариаторами, которые обеспечивают плавность разгонной динамики и позволяют обходиться без переключения скоростей. Подобно любым узлам авто, вариаторы подвержены поломкам, вызываемым разными причинами.

Основные причины выхода вариатора из строя

Вариатор – довольно сложное устройство, которое состоит из множества деталей и обеспечивает передачу крутящего момента от мотора к колесам авто. Оно похоже на автоматическую трансмиссию в том, что избавляет водителя от необходимости выставлять скорость и обеспечивает подбор оптимального режима езды с использованием электронного блока управления. Но если АКПП подстраивается под режим езды авто и включает подходящую передачу в соответствии с дорожными условиями, то вариатор изменяет передаточное число в соответствии со своими техническими характеристиками. Главная причина преждевременной поломки вариатора состоит в несоблюдении простейших правил эксплуатации и технического обслуживания. Гораздо реже ремонт вариатора Тверь требуется из-за конструктивных изъянов, бракованных деталей, низкокачественного соединения узлов. Устанавливаемый производителями эксплуатационный ресурс вариаторов составляет 150-200 тысяч километров, после чего им необходима полная замена или проведение капитального ремонта.

Признаки неисправности вариатора

Определить наличие проблем с вариатором можно по следующим признакам:

Появление скрежета или гула при движении авто. Эти звуки издают подшипники, служащие опорой для конусов вариатора.

Нестабильное функционирование коробки передач, в особенности во время разгона. Это может говорить о прекращении нормального закрывания редукционного клапана, для устранения которого необходимо заменить рабочую жидкость в гидросистеме.

Провалы в тяге в любых режимах езды. Для избавления от этой проблемы необходимо заменить изношенные конусы вариатора, клапан и подшипники.

Частые переходы коробки передач в аварийный режим. Они вызываются неисправностью электроники и устраняются путем замены блока управления.

Неподвижность автомобиля. Она вызывается разрывом ремня вариатора, который придется заменить вместе с поврежденными конусами.

Перечисленные выше критерии позволяют сделать вывод о наличии серьезных проблем с вариатором. Однако для полной и точной оценки его технического состояния необходимо проведение комплексной диагностики с привлечением опытных специалистов.