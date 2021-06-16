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Кузовной ремонт: как восстановить авто

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Восстановление эксплуатационных характеристик транспортного средства – вот основная цель кузовных видов работ. Ремонт после ДТП, выполненный силами профессиональных мастеров и использовании специализированного оборудования, позволяет восстановить геометрию кузова, даже в случае серьезных повреждений. Удаление вмятин и сколов выступают дополнительными услугами, которые также входят в общий список кузовных работ.

Содержание
  1. Особенности кузовного ремонта
  2. Восстановительные работы
  3. Выбор мастерской

Особенности кузовного ремонта

Стоимость кузовного ремонта в Екатеринбурге зависит от сложности и объемов работ.

Основные виды:

  • замена конструкционных элементов (фары, бампер, решетки и другое);
  • сварка (соединяет отдельные металлические детали при гарантированном качестве швов);
  • рихтовка (избавляет от вмятин и повреждений любой сложности);
  • восстановление геометрии кузова (работы на стапеле позволяют достичь заводских показателей);
  • весь спектр малярных работ (покрасочная камера гарантирует равномерность нанесения всех видов покрытий).

Завершающим этапом кузовного ремонта выступает полная диагностика транспортного средства. Использование высокоточной компьютерной техники гарантирует качество и информативность проводимых исследований. Дополнительный плюс: компьютерная диагностика помогает определить скрытые повреждения, что способствует их своевременному устранению.

Восстановительные работы

Можно ли обойтись без демонтажа транспортного средства? Удаление незначительных дефектов исключает необходимость разборки. Секрет в использовании вакуумной технологии, которая исключает повреждение заводского покрытия автомобиля. Плюс: применение специального оборудования сокращает временные и финансовые затраты на восстановление целостности кузова.

Оценка мастеров: заказывая восстановительные работы, как после ДТП, так и после длительного простоя транспортного средства, важно уделить внимание антикоррозионной обработке. Удалять нужно даже сравнительно небольшие очаги ржавчины, потому как игнорирование проблемы может привести к серьезным повреждениям в будущем. Вплоть до необходимости замены деталей или конструкционных узлов.

Выбор мастерской

Интересует ремонт и обслуживание авто? Совет специалистов: ориентироваться на мастерские, оснащенные высокотехнологичным специализированным оборудованием. Его исправное состояние – признак профессиональности и качества оказываемых услуг. Опыт и квалификация мастеров также выступают важным фактором, который помогает подобрать оптимальный вариант.

Калькуляция услуг (после проведенной компьютерной диагностики) и гарантия на все виды работ — обязательное условие действия надежной мастерской.

Профессиональный кузовной ремонт авто после ДТП – это гарантия его безопасной эксплуатации в будущем.

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