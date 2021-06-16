Распашные или откатные ворота — что выбрать?

Современное производство предлагает различные виды ворот: распашные, откатные, секционные… Системы автоматики создают дополнительные удобства для их управления, повышают сохранность имущества. Модельный ряд расширяется за счет разнообразия материалов, цветов и фактур. Таким образом, каждый может купить ворота на гараж в Николаеве по душе и кошельку.

Но какие же выбрать? Ворота отличаются по принципу дествия механизмов, однако и у откатных и распашных есть некоторые общие моменты:

простота установки;

прочность и надежность;

удобство использования;

широкая востребованность среди населения.

Рассмотрим каждый из этих типов подробнее.

Откатные

Откатные ворота в Николаеве характеризуются повышенной устойчивостью конструкции и удобством управления. Их конструкция включает в себя мощную раму, различные материалы для обшивки полотна и электропривод для управления. Достаточно нажатия на пульт в виде брелка, чтобы въехать на свой участок, не выходя из автомобиля.

Откатные ворота могут быть оборудованы нижней или верхней направляющей. Конструкции с верхней направляющей еще называют консольными. Они идеально подходят для регионов, где бывают снегопады и обледенение.

Еще одно замечательное качество этих ворот — значительная экономия пространства. Ведь створки двигаются параллельно забору, не задействуя прилегающую территорию.

На откатные ворота самая высокая цена среди остальных типов, но она вполне оправдана, учитывая все преимущества данного типа конструкций.

Распашные

Этот тип ворот представляет собой сооружение из двух створок, которые могут открываться как наружу, так и внутрь. Они гораздо дешевле откатных, более просты в изготовлении, но при этом обладают большим весом, из-за чего их может перекосить. Зимой их не откроешь, пока не расчистишь снег и лед у створок. А еще они требуют свободного места для открывания.

С другой стороны, механические распашные ворота лишены сбоев автоматики, а любой перекос можно исправить с помощью сварки.

И те и другие ворота можно обoрудовать качественной автоматикой. Она обеспечит долговечность и улучшенную функциональность конструкции.

Какому из типов ворот отдать предпочтение, решать исключительно вам. Некоторые выбирают то, что проще. Ну а кому-то важно удобство управления и комфорт. Любые ворота способны сослужить длительный срок при надлежащем и своевременным уходом за ними.