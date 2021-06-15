Спорткару Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe поменяли оснащение и подвеску

Немецкий автопроизводитель представил обновленную версию Mercedes-AMG GT, причем обновление затрагивает ходовую часть и конфигуратор.

Daimler перед тем как выпустить 800-сильную модификацию AMG GT и гибридную версию Mercedes-AMG GT 73, обновила стандартный лифтбек Mercedes-AMG GT.

Внешне он не получил каких-либо изменений, также их нет и в салоне, за исключением рулевого колеса. Самые важные изменения произошли в подвеске.

У лифтбека будут устанавливать новые подрамники и электронноуправляемые клапаны сжатия и отбоя. Их вынесли за пределы кузова и расширили им рабочий диапазон. В версиях с пневмоподвеской будут устанавливать новые амортизаторы.

Для Mercedes-AMG GT также расширили ассортимент колёсных дисков и отделочных материалов, ознакомится с ними можно будет в конфигураторе.

Были еще добавлены пакеты «AMG Night Package II» и «V8 Styling Package». Обновленная версия Mercedes-AMG GT в ЕС станет доступна для заказа в августе, до конца года она должна появится и на российском рынке.