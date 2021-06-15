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Рынок автомобилей с пробегом в России увеличился в мае в 1,5 раза

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В прошлом месяце россияне купили 465,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, сообщили в агентстве «Автостат».

Такой рост, как отметили аналитики, обусловлен низкой базой в 2020 году, что произошло из-за ограничений связанных с коронавирусом.

Самыми продаваемыми автомобилями на вторичном рынке остаются Лады, которые были проданы в количестве 107,6 тыс. штук, а это на 43% больше.

Toyota стала второй по популярности с показателем 50,9 тыс. ед., что на 46% выше.

Объёмы продаж подержанных Hyundai и KIA составили 27,1 тыс. (+70%) и 27 тыс. шт. (+76%). В пятерку лидеров еще входит Nissan (25,8 тыс. шт., +47%).

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