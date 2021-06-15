Электрический мотоцикл премиальной марки Aurus получит название Merlon

В Роспатенте появился новый товарный знак, запатентованный ФГУП НАМИ.

В частности, разработчик автомобилей Aurus зарегистрировал новое название, предназначенное для мотоцикла премиального бренда.

Уже известно, что мотоцикл получит электрическую силовую установку, а называться он будет как зубцы крепостей и башен – Merlon.

По предварительным данным, тяжелый эскортный мотоцикл Aurus выйдет через год-два. Его прототип уже создан и ранее его показали публике.

Электрический байк имеет регулируемое ветровое стекло, узкие зеркала заднего вида, а также кофры и логотипы марки.

Есть предположение, что компания выпустит не только мотоциклы для сопровождения, но и версии для МЧС или МВД, а также гражданский вариант.

У прототипа был 190-сильный электромотор, который позволяет мотоциклу ускорятся до сотни за 3,7 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Какой запас хода у модели, не сообщали.