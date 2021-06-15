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Обновленный кроссовер Chery TXL впервые сфотографирован в Подмосковье

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В Московской области был замечен обновленный кроссовер Exeed TXL, который на российском рынке планируют начать продавать до конца текущего года.
В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказались снимки премиального кроссовера Exeed TXL от компании Chery.

Сейчас TXL предлагается под брендом CheryExeed, но рестайлинговая версия уже будет носить название Exeed TXL, и она будет отличаться оптикой, радиаторной решеткой и бамперами.

Замеченный в Московской области экземпляр скорее всего был доставлен из-за рубежа, так как на его корме находятся символы в виде иероглифов.

Предположительно, кроссовер был доставлен для прохождения сертификации или для рекламных целей.

Обновленный кроссовер Chery TXL впервые сфотографирован в Подмосковье

Exeed TXL
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