Бренд Nissan представил новую версию хэтчбека Nissan Note

Nissan представила новую версию гибридного Note, которая создана на базе самой дорогой комплектации хэтчбека, но отличается от него внешностью и электронной начинкой.

Новая версия получила название Aura, причем компания Nissan ее пытается позиционировать как отдельную модель, а не как топовую комплектацию Note.

Nissan Note Aura отличается от обычного Note бамперами, оптикой и радиаторной решеткой.

К тому же новая версия на 40 мм шире и на 20 мм выше обычной версии хэтчбека. Предлагаться «гибрид» будет с 17-дюймовыми колесными дисками и в особых цветах кузова.

В Note Aura была улучшена шумоизоляция, а в салоне появились другие отделочные материалы и вставки имитирующие натуральное дерево.

В новинке будут устанавливать акустическую систему Bose и сиденья Zero Gravity. В движение хэтчбек будет приводиться гибридной силовой установкой e-Power, базирующейся на 1,2-литровом атмосферном моторе и электрическом двигателе, причем в данной связке ДВС выполняет роль генератора, а электрический двигатель питается от литий-ионной батареи.

В зависимости от комплектации Nissan Note Aura может предлагаться с передним приводом и полным. В Японии новинка будет доступна по цене от 2 610 300 иен до 2 957 900 иен, что в пересчете составляет от 1,7 до 1,94 млн рублей.