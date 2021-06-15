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Бренд Nissan представил новую версию хэтчбека Nissan Note

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Nissan представила новую версию гибридного Note, которая создана на базе самой дорогой комплектации хэтчбека, но отличается от него внешностью и электронной начинкой.
Новая версия получила название Aura, причем компания Nissan ее пытается позиционировать как отдельную модель, а не как топовую комплектацию Note.

Nissan Note Aura отличается от обычного Note бамперами, оптикой и радиаторной решеткой.

К тому же новая версия на 40 мм шире и на 20 мм выше обычной версии хэтчбека. Предлагаться «гибрид» будет с 17-дюймовыми колесными дисками и в особых цветах кузова.

Бренд Nissan представил новую версию хэтчбека Nissan Note

В Note Aura была улучшена шумоизоляция, а в салоне появились другие отделочные материалы и вставки имитирующие натуральное дерево.

В новинке будут устанавливать акустическую систему Bose и сиденья Zero Gravity. В движение хэтчбек будет приводиться гибридной силовой установкой e-Power, базирующейся на 1,2-литровом атмосферном моторе и электрическом двигателе, причем в данной связке ДВС выполняет роль генератора, а электрический двигатель питается от литий-ионной батареи.

Бренд Nissan представил новую версию хэтчбека Nissan Note

В зависимости от комплектации Nissan Note Aura может предлагаться с передним приводом и полным. В Японии новинка будет доступна по цене от 2 610 300 иен до 2 957 900 иен, что в пересчете составляет от 1,7 до 1,94 млн рублей.

Бренд Nissan представил новую версию хэтчбека Nissan Note Бренд Nissan представил новую версию хэтчбека Nissan Note Бренд Nissan представил новую версию хэтчбека Nissan Note

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