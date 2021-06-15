Электромобиль за 4500 долларов стал самым популярным электрокаром в Китае

Новый недорогой электромобиль Wuling HongGuang Mini EV с момента выхода на рынок стал пользоваться повышенным спросом, а в прошлом месяце он уже стал самым популярным в своем сегменте.

Речь идет о продажах на китайском рынке, где он возглавил рейтинг самых востребованных электрокаров, причем с большим отрывом от конкурентов, в том числе и Tesla Model Y и Tesla Model 3.

Объёмы продаж Wuling HongGuang Mini EV составили 29 706 единиц за май, против 12 728 и 9208 штук у Tesla Model Y и Tesla Model, которые оказались на втором и третьем месте.

С хорошим отрывом модель лидирует и по результатам продаж за период с начала года, когда Wuling HongGuang Mini EV разошелся тиражом в количестве 128 796 экземпляров.

Показатели у Tesla Model 3 и Tesla Model Y составили 68 330 и 34 557 ед.