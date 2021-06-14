Водителям в РФ пояснили, что делать, если автомобиль дергается при разгоне

Причин дергания автомобиля при подаче газа может быть несколько, причем одна из них может быть связана с топливом, другие с неполадками в топливной системе или работе ДВС.

Журналисты «РГ» разбирались, что может вызвать дергание авто при движении. Одна из частых причин связана с некачественным топливом или несоответствии октанового числа.

Но в этом случает сбои в работе наблюдаются не только во время движения, но и в работе мотора на холостом ходу.

Если проблема кроется в топливе, то стоит его разбавить на ближайшей АЗС уже более качественным топливом.

Подёргивание также может вызвать неполадка в топливной системе, причем проблема может скрываться как в насосе, так и в воздушном фильтре.

Автовладельцу следует проверить и фильтрующие элементы, возможно их надо просто почистить или заменить. Также следует проверить свечи зажигания и датчики положения дроссельной заслонки.

Еще неправильную работу могут вызывать датчики массового расхода воздуха. Для проверки последних стоит обратиться в сервисный центр, но можно это сделать и самому, однако для этого потребуется датчики проверить мультиметром.

Самой дорогой причиной дергания может стать поломка коробки передач, но как правило она выходит из строя после перегрева или несвоевременной замены технических жидкостей.