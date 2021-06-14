Компания Mercedes-Benz начнёт распродавать дилерские центры в Европе

Компания Mercedes-Benz намерена продать 25 собственных дилерских центров в Европе.

Как пишет издание Automotive News Europe, на продажу выставлены точки, расположенные в Бельгии, Испании, Великобритании и ряде других стран.

С каждого дилерского центра компания намерена получить по 30-40 млн евро, причем автопроизводитель может продать свои торговые точки как компаниям, так и частным инвесторам.

Mercedes-Benz выдвигает ряд требований: центры должны продолжать работать и выполнять условия автопроизводителя, к тому же новый владелец обязан сохранить рабочие места.