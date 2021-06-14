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В Норвегии намерены ввести налог для владельцев дорогих электромобилей

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В то время как власти страны активно стараются стимулировать продажи электрокаров, нужны проекты, которые покроют расходы на субсидии.

В связи с этим в Норвегии придумали проект, в рамках которого планируется ввести налог на электрокары, но в первую очередь налогом хотят облагать именно дорогие электромобили.

Представители Международного валютного фонда (МВФ) внесли предложение ввести налог на дорогостоящие авто с электрической установкой, и если проект будет принят, то налогом начнут облагаться электрокары таких марок как Porsche, Jaguar, Mercedes-Benz, Audi и Tesla.

Между тем пока жители Норвегии, которые являются владельцами электрокаров, полностью освобождены от уплаты всех налогов, в сравнении с машинами с ДВС.

Это сильно стимулирует спрос на электрокары. Только в прошлом году доля электрокаров в продажах составила 54%.

Несмотря на такие отличные показатели, серьезно страдает бюджет страны. В 2020 году в стране недополучили 19,2 миллиарда норвежских крон (2,3 миллиарда долларов) в виде налогов.

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