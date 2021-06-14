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Suzuki повысила стоимость на два своих кроссовера в РФ в июне 2021 года

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Компания Suzuki пересмотрела стоимость двух моделей, которые в июне стали дороже.

В частности, Suzuki повысила стоимость на два своих кроссовера в РФ в июне 2021 года, а именно SX4 и Vitara, тогда как ценники на Jimny остались прежними.

Как выяснили эксперты «Цена Авто», все комплектации кроссоверов SX4 и Vitara стали дороже на 0,5-1,9% или на 10-30 тыс. рублей.

Теперь Suzuki SX4 продается по цене от 1 649 000 до 2 099 000 рублей, что на 30 тыс. рублей больше.

Стоимость Suzuki Vitara варьируется от 1 529 000 до 2 079 000 рублей, а это на 10 тыс. рублей больше, чем ранее.

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