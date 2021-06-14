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АвтоВАЗ упростил и удешевил комплектации моделей Lada Largus и XRay

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Официально автопроизводитель еще не объявлял о новых комплектациях, но прайсы на них уже появились у дилеров.
В офисе «АвтоВАЗа» для Lada Largus и XRay разработали более доступные версии.

Так, универсал Largus получит версии Comfort Light и Luxe Light, а у фургона Largus и XRay добавится версия Comfort Light.

Уже известно, что в Largus Luxe Prestige Light не будет устанавливаться мультимедийная система с сенсорным экраном, которую заменят на обычную аудиосистему. Также в универсале уберут камеру заднего вида.

За счет этого стоимость модели снизится на 20 тыс. рублей до 928 900 рублей. Что изменят в других комплектациях пока неизвестно, предположительно автопроизводитель всю информацию про новинки раскроет на этой неделе.

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