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Автоконцерн Hyundai откажется от двигателя V8 до конца этого года

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В компании Hyundai приняли решение не использовать восьмицилиндровый двигатель в своих автомобилях, причем откажутся от этого мотора уже в этом году.

Как стало известно, автоконцерн Hyundai начнет активно использовать битурбированный V6 Smartstream, тогда как пятилитровый V8 отправят в отставку.

Первый двигатель с 8 цилиндрами был представлен еще в 1999 году, причем тогда он появился с помощью компании Mitsubishi, а в 2008 году ему на смену пришел 4.6-литровый агрегат собственной разработки.

Этот двигатель позднее был модернизирован и получил увеличенный до 5 литров объем цилиндров. Этот двигатель используется в авто марки до сих пор.

При этом его устанавливают только в модели Genesis G90. Последний скоро переживет смену поколений и получит новую линейку двигателей без V8.

Вместо него начнут использовать 3,5-литровый V6 T-GDI, который уже используется в Genesis G80 и GV80.

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