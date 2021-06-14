В Китае начались продажи стильного универсала в два раза дешевле Octavia

Разработкой Baojun Valli занимались специалисты концерна GM-SAIC, которые создали универсал конструктивно схожий с Skoda Octavia, при этом в два раза дешевле чешской модели.

Baojun Valli в КНР можно будет приобрести по цене от 79 800 юаней, для сравнения базовая версия Octavia стоит от 154 900 юаней.

Китайский универсал будет доступен только в переднеприводной версии. У него на задней оси используется торсионная балка, а передняя подвеска типа McPherson. Двигатель предложат только 1,5-литровый мощностью 147 л.с.

Универсал получил современную внешность с узкими дневными фонарями в районе капота и головной оптикой, расположенной чуть ниже.

В целом Valli похожа на семейную машину, так как у неё вместительный багажный отдел и много места для задних пассажиров.

На центральной консоли установили 10-дюймовый экран мультимедийной системы и физические кнопки для управления самыми важными опциями автомобиля.

Трансмиссия для новинки будет предлагаться только бесступенчатая.

В качестве опций для Baojun Valli будет предлагаться адаптивный круиз-контроль, кресло водителя с электрорегуливками, система экстренного торможения и распознавания пешеходов, а также система контроля полосы движения.