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В Китае начались продажи стильного универсала в два раза дешевле Octavia

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Разработкой Baojun Valli занимались специалисты концерна GM-SAIC, которые создали универсал конструктивно схожий с Skoda Octavia, при этом в два раза дешевле чешской модели.
Baojun Valli в КНР можно будет приобрести по цене от 79 800 юаней, для сравнения базовая версия Octavia стоит от 154 900 юаней.

Китайский универсал будет доступен только в переднеприводной версии. У него на задней оси используется торсионная балка, а передняя подвеска типа McPherson. Двигатель предложат только 1,5-литровый мощностью 147 л.с.

В Китае начались продажи стильного универсала в два раза дешевле Octavia

Универсал получил современную внешность с узкими дневными фонарями в районе капота и головной оптикой, расположенной чуть ниже.

В целом Valli похожа на семейную машину, так как у неё вместительный багажный отдел и много места для задних пассажиров.

На центральной консоли установили 10-дюймовый экран мультимедийной системы и физические кнопки для управления самыми важными опциями автомобиля.

Трансмиссия для новинки будет предлагаться только бесступенчатая.

В Китае начались продажи стильного универсала в два раза дешевле Octavia

В качестве опций для Baojun Valli будет предлагаться адаптивный круиз-контроль, кресло водителя с электрорегуливками, система экстренного торможения и распознавания пешеходов, а также система контроля полосы движения.

Baojun Baojun Valli
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