Ford выпустит новый компактный и недорогой электропикап Maverick

Скорый выход нового электрического пикапа анонсировал генеральный директор американской компании Джим Фарли.

По его словам, линейка Maverick это будет целое семейство компактных и недорогих пикапов, в числе которых окажется и электрокар.

Официальные подробности о проекте не раскрывают. Пока известно, что готовится целое семейство пикапов Maverick, которые будут относиться к сегменту компактных и получат приемлемые цены.

Что касается обычного Maverick, то официально он был представлен недавно, но в продажу еще не поступил, однако оформить заказ на него можно.

Недорогой компактный пикап должны создать на платформе MEB от Volkswagen или на C2.