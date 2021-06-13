Аналитики в России рассказали о самых продаваемых пикапах с пробегом в России за первые четыре месяца этого года.

Статистику опубликовал «АвтостатИнфо», сообщив, что Mitsubishi L200 возглавил российский рынок подержанных пикапов в 2021 году с результатом 2 317 перепроданных единиц, что на 12% выше прошлогодних показателей.

В целом продажи пикапов на вторичном рынке выросли на 19% и составили 12 664 ед. Вторым самым востребованным пикапом с пробегом стал Toyota Hilux, популярность которого выросла на треть и составила 1 955 штук.

UAZ Piсkup оказался на третьей позиции с результатом 1539 штук, что на 25% больше. «ИЖ-2717» и Volkswagen Amarok оказались в пятерке лидеров с показателями 1476 и 828 ед.