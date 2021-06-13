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Стало известно, сколько автомобилей приходится на 1000 жителей России

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Российские аналитики из агентства «Автостат» провели интересное исследование, в ходе которого выяснилось, сколько автомобилей приходится на 1000 человек в России и разных регионах РФ.

Так, средний показатель составил 313 легковушек на 1000 россиян, но в зависимости от региона ситуация немного меняется.

Например, самый высокий показатель оказался на Северо-Западе и Урале, где на 1000 человек приходится 327 машин. Центральном (324 ед.), Дальневосточном (323 ед.) и Южном ФО (322 ед.) показатель оказался выше среднего, а вот в Поволжье (310 ед.) и Сибири (307 ед.) – ниже среднего.

При этом самый низкий показатель оказался на Северном Кавказе. Там на 1 000 человек пришелся 231 автомобиль.

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