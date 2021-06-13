Автоводителям в РФ объяснили, можно ли крутить руль автомобиля на месте

Эксперты в России решили разобраться, верно ли утверждение, что крутить руль автомобиля на месте это вредно.

Специалисты «Российской газеты» объяснили, можно ли крутить руль автомобиля на месте.

В первую очередь автомобилистам напомнили, что раньше, когда на права учились на заднеприводных «Жигулях» и «Москвичах», было запрещено крутить руль на месте.

Этому было обоснование, ведь в этих машинах такое действие приводило к необходимости постоянного обслуживания и подкручивания шарнирных соединений элементов рулевого управления.

Однако в современных автомобилях уже предлагаются гидро- и электроусилители руля. Как рассказали эксперты, в таких машинах крутить руль на месте не желательно, но можно.

Более того, такая тактика даже предусматривается конструкцией и ресурсом узла. Однако исключением является ситуация, когда двигатель выключен, так как шестеренки начнут изнашиваться быстрее и в конечном итоге может потребоваться ремонт.

Чтобы не попасть на серьезный ремонт, водителям все-таки не рекомендуют крутить руль на месте и оставлять машину с вывернутыми до упора колесами на длительную стоянку.