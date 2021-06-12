Внедорожник Toyota Land Cruiser 80 1994 года выпуска оценили от 79 тысяч долларов

Автомобиль предлагают приобрести на аукционе Bring a Trailer, где стартовая цена уже достигла 79 тыс. долларов.
Аукционный дом предлагает внедорожник, который ранее находился в частой коллекции и практически не эксплуатировался.
Toyota Land Cruiser 1994 года выпуска выполнен в темно-зеленом цвете, имеет 1 600 км пробега и ранее имел только одного владельца.
Единственный хозяин машины постарался сохранить идеальный внешний вид и техническое состояние автомобиля.
В выставленном на продажу Land Cruiser 80 есть электрический люк, электростеклоподъемники, кондиционер, серебряные колесные диски, а в движение его приводит 4,5-литровый ДВС мощность 212 л.с. при 372 Нм. В паре с двигателем работает честырехскоростная автоматическая КП.