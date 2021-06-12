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Внедорожник Toyota Land Cruiser 80 1994 года выпуска оценили от 79 тысяч долларов

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Автомобиль предлагают приобрести на аукционе Bring a Trailer, где стартовая цена уже достигла 79 тыс. долларов.

Аукционный дом предлагает внедорожник, который ранее находился в частой коллекции и практически не эксплуатировался.

Toyota Land Cruiser 1994 года выпуска выполнен в темно-зеленом цвете, имеет 1 600 км пробега и ранее имел только одного владельца.

Единственный хозяин машины постарался сохранить идеальный внешний вид и техническое состояние автомобиля.

В выставленном на продажу Land Cruiser 80 есть электрический люк, электростеклоподъемники, кондиционер, серебряные колесные диски, а в движение его приводит 4,5-литровый ДВС мощность 212 л.с. при 372 Нм. В паре с двигателем работает честырехскоростная автоматическая КП.

Внедорожник Toyota Land Cruiser 80 1994 года выпуска оценили от 79 тысяч долларов Внедорожник Toyota Land Cruiser 80 1994 года выпуска оценили от 79 тысяч долларов Внедорожник Toyota Land Cruiser 80 1994 года выпуска оценили от 79 тысяч долларов

toyota Toyota Land Cruiser 80
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