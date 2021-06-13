Электромобиль на солнечных батареях с запасом хода 1600 км представили на видео

Компания Aptera является американским стартапом, который впервые о себе заявил в середине 2000-х годов.

Тогда был представлен трехколесный гибридный автомобиль Aptera с расходом топлива всего 1 литр на 100 км пути.

Однако до серийного производства Aptera так и не смог добраться, ведь в 2011 году компания из-за нехватки финансирования была признана банкротом.

Позже они возобновили свою деятельность, но вместо создания гибридов, было решено сосредоточился на электрокарах.

Новым прототипом от компании Aptera стала модель под названием Sol — это трехколесный автомобиль с солнечными панелями, которые подзаряжают основную батарею.

Заявлено, что регионах с большим количеством солнечных дней электрокар за год сможет проехать до 18 тыс. км. Такой пробег обеспечат солнечные панели, питающие аккумулятор.

Sol планируют выпускать в двух версиях с запасом хода 400 км и 1600 км, первый вариант будет предлагаться за 26 тыс. долларов, а второй — за 45 тыс. долларов.

