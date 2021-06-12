В России решили приостановить поддержку отечественного авторынка

В сложившихся условиях на автомобильном рынке российские власти приняли решение приостановить действие программ по поддержке автопрома.

Временное прекращение поддержки авторынка будет действовать до лучших времен.

Такое решение было принято на фоне дефицита автомобилей из-за нехватки полупроводников, которая наблюдается по всему миру.

В прошлом месяце наблюдалась положительная динамика продаж новых машин в 2,3 раза, но это произошло исключительно из-за низкой базы в мае 2020 года, когда в стране был введен карантин.

Впрочем, как отмечают журналисты «Российской газеты», еще не все дилерские центры снова начали работать после локдауна.

Как отмечают в «Российской газете», ссылаясь на слова опрошенных дилеров, в целом наблюдается тенденция стабильного покупательского спроса, на что влияет, в том числе и рост цен, при этом присутствует и сдерживающий продажи фактор – отсутствие некоторых популярных моделей или их комплектаций.

Самыми продаваемыми остаются автомобили марок Lada, Kia, Hyundai, Renault, Skoda и Volkswagen, при этом уже скоро будет наблюдаться нехватка и собираемых в нашей стране моделей.

Что касается решения Минпроторга, то в июне планировалось возобновить действие льготного автокредитования, но было принято решение пока не делать этого.

В феврале госпрограмма была приостановлена в связи с исчерпанием бюджета, выделенного в начале года. Кроме этого, введение объявленной ранее индексации утильсбора также пока отложено.