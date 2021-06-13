Главная » Новости

В Россию привезли 3 коллекционных Rolls-Royce серии Neon Nights

Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

Сейчас премиальные автомобили популярны только в черном или белом цвете, но в Rolls-Royce решили изменить эту тенденцию и выпустили ограниченную серию Neon Lights.

В Россию привезли три ярких Rolls-Royce. На презентации люксовых автомобилей побывал журналист «АвтоВзгляд», который сообщил, что серия Neon Lights состоит из 12 экземпляров разных моделей, из которых три уже продали в России.

Rolls-Royce Wraith Black Badge получил особый зеленый цвет, при создании которого дизайнеры вдохновлялись окрасом австралийской зеленой древесной лягушки.

Rolls-Royce Dawn выкрашен в коралловый цвет, и аналогичный оттенок применили и в салоне кабриолета.

Rolls-Royce Cullinan получил цвет бабочки Rhetu — это глубокий синий оттенок, но кроссовера Cullinan на презентации не было, так как его уже отправили заказчику.

Rolls-Royce
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика