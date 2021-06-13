В Россию привезли 3 коллекционных Rolls-Royce серии Neon Nights

Сейчас премиальные автомобили популярны только в черном или белом цвете, но в Rolls-Royce решили изменить эту тенденцию и выпустили ограниченную серию Neon Lights.

В Россию привезли три ярких Rolls-Royce. На презентации люксовых автомобилей побывал журналист «АвтоВзгляд», который сообщил, что серия Neon Lights состоит из 12 экземпляров разных моделей, из которых три уже продали в России.

Rolls-Royce Wraith Black Badge получил особый зеленый цвет, при создании которого дизайнеры вдохновлялись окрасом австралийской зеленой древесной лягушки.

Rolls-Royce Dawn выкрашен в коралловый цвет, и аналогичный оттенок применили и в салоне кабриолета.

Rolls-Royce Cullinan получил цвет бабочки Rhetu — это глубокий синий оттенок, но кроссовера Cullinan на презентации не было, так как его уже отправили заказчику.