Автомобиль поступит в продажу в этом году, стоимость и комплектации будут озвучены позднее.

Компания Volkswagen представила минивэн Multivan T7 новой генерации, созданный на платформе MQB. Модель получилась шире и отличается улучшенной аэродинамикой.

Внешность минивэна выполнена в фирменной стилистике компании, а отдельно стоит отметить появление дополнительных окошек у стоек лобового стекла, подобные тому, что были у Volkswagen Type 2 (T1).

Салон также подвергся изменениям, в том числе появились только индивидуальные сидения, что позволяет легко конфигурировать пространство в салоне.

Новый Multivan T7 будет оснащен гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового 150-сильного бензинового двигателя, который будет работать с электромотором мощностью 116 л.с.

В качестве трансмиссии выступает шестискоростная коробка передач DSG. В дальнейшем линейка двигателей пополнится бензиновым 136-сильным и дизельным 150-сильным агрегатами.

В списке оснащенности помимо всего прочего будет фирменный полуавтопилот IQ.Drive Travel Assist, а также мультимедийная система Ready 2 Discover с онлайн-сервисами и ряд систем безопасности и помощи водителю. В Европе Volkswagen Multivan T7 нового поколения поступит в продажу летом.