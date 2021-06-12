По габаритам новинка сопоставима с Eclipse Cross, а по сути Airtrek это перелицованный Aion V от GAC, который отличается от последнего немного изменённой внешностью.

Компания Mitsubishi скоро презентует новый электрический автомобиль, который получит возрожденное название Airtrek.

Mitsubishi анонсировал новый электрический кроссовер Airtrek, опубликовав изображения предсерийного прототипа модели.

Под таким названием в период с 2001 по 2008 год в Японии продавали Outlander. Теперь это имя будут использовать для электрокара, разработанного Mitsubishi совместно с китайской компанией GAC.

По габаритам новинка сопоставима с Eclipse Cross, а по сути Airtrek это перелицованный Aion V от GAC, который отличается от последнего немного изменённой внешностью.

При этом установка у автомобилей будет одинаковая, а запас хода в зависимости от версии будет 500 или 600 км. Электрическая установка имеет мощность 184 л.с.

Сборка нового кроссовера будет осуществляться на предприятии СП GAC-Mitsubishi в Китае. Его презентация состоится уже скоро, но за пределы Китая новинка вряд ли выберется.