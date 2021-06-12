Компания Mitsubishi скоро презентует новый электрический автомобиль, который получит возрожденное название Airtrek.
Mitsubishi анонсировал новый электрический кроссовер Airtrek, опубликовав изображения предсерийного прототипа модели.
Под таким названием в период с 2001 по 2008 год в Японии продавали Outlander. Теперь это имя будут использовать для электрокара, разработанного Mitsubishi совместно с китайской компанией GAC.
По габаритам новинка сопоставима с Eclipse Cross, а по сути Airtrek это перелицованный Aion V от GAC, который отличается от последнего немного изменённой внешностью.
При этом установка у автомобилей будет одинаковая, а запас хода в зависимости от версии будет 500 или 600 км. Электрическая установка имеет мощность 184 л.с.
Сборка нового кроссовера будет осуществляться на предприятии СП GAC-Mitsubishi в Китае. Его презентация состоится уже скоро, но за пределы Китая новинка вряд ли выберется.